No Rio Grande do Sul, por exemplo, 25 suspeitos foram presos em duas horas. Estão sendo cumpridos no estado 61 mandados de prisão, e 161 de busca e apreensão em 85 cidades gaúchas edit

247 - A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (5) a Operação Marias, de combate à violência contra a mulher em 18 estados e no Distrito Federal. Até as 10h30, 146 homens haviam sido presos no Brasil. No Rio Grande do Sul, 25 suspeitos foram presos em duas horas.

Estão sendo cumpridos no estado 61 mandados de prisão, e 161 de busca e apreensão em 85 cidades gaúchas.

Entre os estados em que ocorre a operação estão Santa Catarina, Amapá e Tocantins.