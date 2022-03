Operação prende 35 pessoas em ação contra homicídios, tráfico e lavagem de dinheiro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (24), 35 pessoas, e cumpriu 46 mandados de busca e apreensão em casas e em presídios de Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A Operação Tarja Preta foi criada para combater crimes como homicídios, tráfico de drogas e armas de fogo, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo o portal G1, o delegado Alessander de Oliveira, da PF, falou sobre a atuação da facção em vários estados. "O que indica que a facção não está disposta a se restringir às fronteiras da Bahia, mas sim aumentar sua atividade criminosa por todo o Brasil. Essa é uma operação que buscou identificar as principais lideranças do BDM [Facção Bonde do Maluco] e culminou com essas 35 prisões. Se a análise do material indicar que há outras lideranças que possam estar exercendo essa violência na Bahia isso será continuado", disse.

O Judiciário determinou a apreensão e o sequestro de bens móveis e imóveis que pertencem aos integrantes do grupo criminoso. Também ordenou o bloqueio de 40 contas bancárias.

