Oriente Médio, lar de várias das 7 maravilhas do mundo

Para se encontrar organizando viagens para o Egito, Israel, ou Jordânia.

Independentemente do tempo que a viagem dure, você terá muito a planejar, considerando tudo o que terá que percorrer e explorar no interior de cada país.

As terras antigas lembram imagens de vales fluviais, poderosos faraós, peregrinos e metrópoles esculpidas em pedra. Como resultado, enquanto você está na região,Por que não passar pelos três?

Israel, a terra que carrega os locais sagrados mais significativos do mundo.

Em Israel, a modernidade encontra uma história antiga cheia de eventos e circunstâncias de vanguarda. A terra santa tem uma quantidade incrível de vistas interessantes, paradas no Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro na Cidade Velha de Jerusalém ou um mergulho no Mar Morto, são algumas das atrações que fazem de Israel o que ela é.

Um grande número de pessoas acredita em Israel em termos de valores intimamente religiosos; no entanto, Tel Aviv, uma cidade emocionante com ampla gama de critérios e moderna. Está localizada na costa do Mediterrâneo e é a única metrópole em Israel que foi fundada nos tempos atuais. A cidade da arte, com vida noturna emocionante e centenas de festivais.

Jordânia,escondida entre o Egito e Israel. Possui cinco patrimônios mundiais da Unesco, incluindo Petra e Jerash.

O Mosteiro de Ad Deit se eleva sobre a cidade e oferece uma vista única da área. A uma hora da capital, você encontrará a antiga cidade romana de Jerash. Cruzando mais de 500 colunas até o "fórum oval", acima desta praça estão as ruínas do Templo de Júpiter, construído em homenagem a Zeus.

Enormes ruínas de teatros, templos poderosos e restos de fontes enormes. O mais popular é o ninfeu, fornecendo uma visão valiosa sobre a arquitetura das províncias romanas do Oriente Médio.

Dunas de areia vermelha, pontes rochosas formadas pela natureza e pinturas rupestres antigas, são parte do que o pacotes Egito e Jordânia oferece. O Wadi Rum, com majestosas estruturas naturais que sobem até 1750 mt do solo, constituído em uma terra quase intacta por mãos humanas, onde você pode passar a noite em uma tenda beduína no meio do deserto.

Para turistas dinâmicos, um dia no Wadi Mujib, onde você pode fazer passeios de trekking. O "Grand Canyon da Jordânia" é o parque nacional mais profundo do mundo. Chegando a até 410 metros abaixo do nível do mar e fluindo para o Mar Morto.

Egito, a terra das pirâmides. Suas pirâmides icônicas e o Rio Nilo adornam a lista de desejos por todo o planeta. Entre outras coisas, fazer um roteiro Egito, Jordânia e Israel é relativamente simples. Já que você pode pousar no Cairo e terminar em Amã ou começar com Amã e acabar no Cairo. Além da travessia entre Israel e Jordânia.

A apenas 15 quilômetros do Cairo estão as pirâmides de Gizé e a Esfinge de Gizé. Ao sul do Egito, Luxor, localizado no local dos antigos Tebas. A cidade dos palácios, oferece o Templo de Luxor e o Museu de Luxor. Relativamente próximo está o túmulo dos reis das 18ª a 20ª dinastias do Egito, O Vale dos Reis, que deu descanso a quase 60 reis. Entre eles está a tumba de Tutankhamon.

O maior complexo de templos do Egito, o Templo de Karnak, considerado patrimônio mundial da UNESCO. Com mais de 500.000 documentos, a Biblioteca de Alexandria.

Museu Egípcio do Cairo, Parque Nacional Ras-Mohammed, Mesquita Muhammad-Ali, Templo de Edfu, A Represa de Assuã, O mosteiro de Santa Catarina no Sinai, o Templo de Abu Simbel, o Oásis de Siwa e o que seria uma visita ao Egito sem mergulhar no Mar Vermelho.

O Oriente Médio é uma região repleta de impressionantes estruturas de proporções irreais, mitologia e o sentimento de estar entre peças significativas para a humanidade.

