O PDF é um formato de documento bastante versátil. Sua principal característica é a possibilidade de ser visualizado por qualquer pessoa, independentemente do programa que foi utilizado para gerar o arquivo. Muitos programas permitem edições desse tipo de documento, com diferentes recursos e ferramentas, e na lista a seguir você vai conhecer os 5 melhores editores de PDF de 2020.

O PDFelement é um dos editores de PDF mais práticos e intuitivos de utilizar. Sua interface lembra o Microsoft Office, o que faz com que qualquer usuário que conheça o Word, por exemplo, sinta-se confortável para realizar edições no programa. Entre os recursos disponíveis estão editar, anotar, converter e até criar documentos do zero.

Quem quer editar um arquivo PDF no PDFelement pode abrir tanto uma página única quanto um documento completo, navegando pelas páginas disponíveis. O usuário também consegue adicionar textos que não estão presentes na versão original. Para proteger documentos que possuem informações confidenciais, é possível configurar uma senha.

Esse é um software editor de PDF pago, com versão Standard e Business. A diferença entre os planos está na quantidade de funcionalidades. Na versão Business, por exemplo, a tecnologia OCR está presente, um sistema que reconhece os caracteres de um documento que foi digitalizado via scanner ou foto, transformando-o em um documento editável. Você pode fazer um teste grátis para conferir na prática como funciona o PDFelement.

Quando se trata de editar documento PDF, um programa sempre citado é o Adobe Acrobat, afinal, foi a Adobe que desenvolveu e trouxe para o mercado este formato de arquivo, há mais de 20 anos. Dessa forma, o Adobe Acrobat é um dos softwares mais completos, com funções únicas, como a possibilidade de converter arquivos inteiros em várias páginas HTML.

Outro aspecto positivo deste programa para editar PDF é o armazenamento de documentos em nuvem, que permite salvar seus arquivos em uma plataforma totalmente segura. Entretanto, sua interface não é tão intuitiva, o que pode exigir um certo esforço do usuário na hora de editar PDF. Você pode adquirir a licença somente do Adobe Acrobat ou assinar o Creative Cloud da Adobe para utilizar todos os programas da desenvolvedora, entretanto essa pode não ser a opção mais barata para abrir um PDF.

Muita gente que tenta editar PDF no Word acaba se frustrando ao encontrar um documento aberto totalmente desconfigurado, diferente do que era no documento portátil. O PhantomPDF da Foxit garante que esse tipo de situação não acontece com quem utilizar o programa para editar PDF. Além das edições de um documento, o software permite criar arquivos dentro da própria plataforma.

O Foxit PhantomPDF conta com o recurso de organização de um arquivo. Assim, se você tem em mãos um PDF com página desordenadas, pode reorganizar toda a estrutura facilmente. O usuário também pode fazer o “caminho inverso”, convertendo um PDF em outros tipos de documento, seja Word, PowerPoint ou JPG. Ainda que seja um programa pago, é possível fazer testes por um período de tempo gratuitamente.

Assim como o PDFelement, o Nitro PDF é um programa para editar PDF com um layout semelhante ao Microsoft Office, o que dá ao usuário a sensação instantânea de similaridade. Entretanto, ele é um pouco mais limitado que a primeira opção da lista dos melhores editores PDF de 2020.

Entre as funcionalidades estão a inserção de comentários, marcações para destacar partes dos textos e traços manuais. Há também o sistema de proteção de documento por senha, para manter seus arquivos longe de quem não deve ter acesso às informações. O Nitro PDF conta com duas versões principais, para usuários individuais e empresas, ambas pagas com teste grátis.

O PDF Expert é um programa para editar PDF desenvolvido para quem utiliza os produtos da Apple, seja o desktop Mac ou o iPhone. Quem utiliza o software pode editar um documento, inserir imagens e links, fazer anotações e exportar essas notas posteriormente, combinar arquivos, alterar a numeração das páginas, entre outras tarefas.

Aqueles que precisam assinar contratos podem fazê-lo dentro do próprio editor de PDF, inserindo a versão digital de sua assinatura. O PDF Expert básico é gratuito, mas conta com uma versão Pro que tem uma tarifa anual pela assinatura. Está disponível em vários idiomas, incluindo o português.

Criar, editar e proteger as informações de um documento PDF faz parte da rotina das pessoas, seja por objetivos pessoais ou profissionais. Os melhores editores de PDF de 2020 presentes nesta lista são sugestões práticas e funcionais, mas na hora de escolher um editor de PDF, lembre-se de levar em consideração quais são as suas necessidades e qual programa será mais simples de utilizar.

