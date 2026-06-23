Os bastidores do casamento de Thiago Brennand, condenado por estupro, com a ex-advogada de Bolsonaro

247 - A advogada Karina Kufa vai se casar com Thiago Brennand, preso na Penitenciária de Potim, no interior de São Paulo, no dia 2 de julho, por procuração, em um cartório da cidade. As informações são de Bela Megale, do O Globo.

De acordo com a coluna de Bela Megale, no O Globo, o pedido de casamento ocorreu no parlatório da unidade prisional, local reservado à comunicação entre presos e advogados, separados por uma divisória de vidro. Brennand, condenado por estupro, fez o pedido durante uma das primeiras visitas de Karina ao presídio.

— Você é a mulher da minha vida. Quero casar com você — disse Brennand.

Brennand está preso há três anos. Inicialmente condenado a oito anos de prisão, ele teve a pena aumentada para dez anos. A aproximação com Karina ocorreu depois que a advogada passou a atuar em sua defesa.

Conhecida por ter trabalhado com nomes como Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli e outros políticos, Karina Kufa deixou o Direito Eleitoral em segundo plano e passou a concentrar sua atuação na causa do empresário, que agora também será seu futuro marido.

O primeiro contato entre os dois aconteceu há cerca de quatro meses, quando Karina foi ao presídio para conhecer Brennand e avaliar sua entrada na defesa. O nome da advogada foi sugerido por uma profissional que vive no exterior e mantém relação com a família do empresário.

Depois da primeira visita, Karina não retornou na semana seguinte. Brennand, então, enviou recados pedindo que ela voltasse. A advogada atendeu aos pedidos e, a partir daí, os dois iniciaram um relacionamento.

Mesmo com o namoro, os encontros continuam restritos às regras do parlatório. Até agora, não houve contato físico entre os dois. Nas visitas semanais, Karina e Brennand permanecem separados pela vidraça do espaço destinado à comunicação entre presos e advogados.

A situação deve mudar após o casamento. Depois de 2 de julho, já como esposa de Brennand, Karina poderá visitá-lo aos fins de semana, período em que presos têm autorização para receber familiares. A advogada afirmou que o contato físico só ocorrerá após a formalização da união.

Além das visitas, os dois mantêm troca de cartas. Segundo o relato, as correspondências incluem declarações de amor e também discussões relacionadas às estratégias jurídicas da defesa de Brennand.

Karina Kufa, que é evangélica da Igreja Renascer em Cristo, disse ao namorado que pretende realizar uma cerimônia religiosa quando ele deixar a prisão. Brennand, por sua vez, comprometeu-se a se batizar como evangélico para que o casamento religioso possa ser realizado.

A advogada afirma ter “certeza da inocência” de Brennand e diz acreditar que ele não deve permanecer preso por muito tempo. Ela já se mudou para a casa do empresário em São Paulo, deixando o apartamento onde vivia em Brasília. Atualmente, mora com o filho de Brennand.

No início, a família do empresário recebeu o relacionamento com desconfiança. Com o passar do tempo, porém, a relação com Karina teria melhorado. O pai de Brennand, o empresário José Aécio Fernandes Vieira, foi quem comprou o anel de noivado da advogada, a pedido do filho.

Karina vinha evitando usar a joia porque o casamento ainda era mantido em sigilo. Com a revelação do relacionamento pela Folha de S. Paulo, ela disse a amigos que passará a usar o anel.

— Eu sabia que seria criticada. Mas a gente não deixa passar um amor assim — confidenciou a uma amiga.