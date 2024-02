Pablo Marçal, coach da prosperidade financeira, deve R$ 16 mil à União

Apoie o 247

247 - O coach Pablo Marçal, que angariou milhões de seguidores com suas lições sobre suposta prosperidade financeira, encontra-se sob os holofotes não apenas por suas promessas de enriquecimento, mas também por dívidas tributárias com a União. O valor em questão alcança a cifra de R$ 16.300, conforme registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inscritos no último ano, informa Guilherme Amado, do Metrópoles. Reconhecido por sua atuação na venda de cursos online e na realização de palestras, Marçal atraiu atenção ao prometer transformar vidas através de conselhos financeiros.

Ele também já tentou se aventurar na política, alinhando-se ao bolsonarismo e lançando sua candidatura à Presidência da República. No entanto, acabou mudando de rumo e concorreu a deputado federal pelo Pros em São Paulo. Embora tenha conquistado votos suficientes para assumir o cargo, sua candidatura foi anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido à ausência de documentação necessária. Os recursos declarados por Marçal à Justiça Eleitoral em 2022 apontam um patrimônio avaliado em R$ 96,9 milhões.

Em julho de 2023, ele se viu envolvido em uma operação da Polícia Federal, suspeito de ter cometido crimes como falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro durante o processo eleitoral. Marçal negou veementemente todas as acusações.

