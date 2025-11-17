Padre desaparecido é encontrado morto e caso é tratado como latrocínio no MS

247 - O padre Alexsandro da Silva Lima, de 44 anos, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina (MS), foi sepultado neste domingo (16) após ser encontrado morto em uma área de mata na zona rural do município. A morte, inicialmente tratada como desaparecimento, ocorreu entre sexta (14) e sábado (15). As informações constam em reportagem da CNN.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do religioso foi localizado enrolado em um tapete, com cortes no pescoço e traumatismos na cabeça compatíveis com golpes de martelo. A investigação aponta que ele teria sido assassinado dentro da própria residência antes de ser levado até a mata.

Os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) prenderam dois homens que circulavam pela região dirigindo o carro do padre. Abordados, eles confessaram o crime e relataram que mataram Alexsandro com o objetivo de roubar o veículo, dinheiro, joias e outros pertences. O caso é apurado como latrocínio.

O desaparecimento do padre mobilizou a comunidade católica de Douradina e cidades vizinhas desde a noite de sexta-feira, quando ele deixou de responder a mensagens e não compareceu a compromissos da paróquia. A confirmação da morte provocou forte comoção. Durante o velório, realizado na manhã deste domingo, fiéis prestaram homenagens ao religioso, lembrado pelo trabalho pastoral e pelo envolvimento com ações sociais locais.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida divulgou uma nota de despedida nas redes sociais. “Sua dedicação à igreja e seu amor incondicional ao próximo deixam uma marca indelével na história de nossa comunidade”, afirma o comunicado. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também enviou mensagem de condolências ao bispo diocesano de Dourados, dom Henrique Aparecido de Lima.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime, o envolvimento de outras pessoas e se houve premeditação. A Polícia Civil deve concluir o inquérito nas próximas semanas.