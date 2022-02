Padre Fabio de Melo é atacado por bolsonaristas ao falar do desrespeito a religiões de matriz africana

Apoie o 247

247 - Com mais de 8,5 milhões de seguidores no Twitter, o padre Fabio de Melo foi atacado por bolsonaristas na rede social ao criticar "desrespeito e profanações" contra religiões de matriz africana.

"A profanação de templos não é uma novidade no Brasil", disse o religioso. "As religiões de matriz africana sofrem constantemente com desrespeito e profanações. Nós, católicos, deveríamos repudiar toda e qualquer forma de intolerância, pois o mandamento maior consiste em amor a Deus e ao próximo", afirmou ele, após ser cobrado a se posicionar sobre o ato antirracista realizado pelo vereador Renato Freitas (PT) em uma igreja em Curitiba, no Paraná.

Bolsonaristas reagiram. "Aproveitou a profanação do templo católico pra criticar os próprios católicos e não deu um pio contra os profanadores?", comentou o perfil Jorge Morais.

"Simplesmente vergonhoso! Esperar o quê, desse aí?", escreveu o perfil Robson Costa, que prega Bolsonaro até 2026. "É só mais um infiltrado na igreja para destruí-la de dentro pra fora. Nunca foi verdadeiramente um 'Padre'", complementou.

