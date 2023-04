Padre Fábio de Melo se desculpa por vídeo gordofóbico: 'peço perdão'

Apoie o 247

247 - O padre Fábio de Melo utilizou pediu desculpas na manhã desta sexta-feira (14) por ter postado um dia antes um vídeo ao som de gargalhadas em que uma pessoa gorda caía sobre a outra em uma praia. O religioso se desculpou depois que o jornalista e influencer Jorge Bentes gravar um vídeo crítico à piada.

"Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem", disse Padre Fábio. "Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão - sentir com o outro - é um dos pilares do cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro".

