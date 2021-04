PagSeguro e PagBank apresentam instabilidade nesta segunda-feira

247 - A plataforma PagSeguro tem sido objeto de reclamações por parte de usuários nos últimos dias, que relatam ter dificuldades no acesso aos serviços fornecidos pela empresa. A instabilidade permanece ainda nesta segunda-feira (19).

Usuários contam pelo Twitter e Facebook que estão com dificuldade para receber dinheiro de vendas feitas por meio das máquinas Minizinha e Moderninha.

No PagBank, os usuários têm problemas para visualizar o saldo e movimentar a conta digital.

Em resposta a uma seguidora, o perfil oficial da PagSeguro no Twitter afirmou: "no momento estamos passando por uma manutenção para atender ainda melhor nossos clientes. Por gentileza, pedimos que aguarde pois no decorrer do dia você poderá visualizar o seu saldo e utilizar todos os recursos normalmente".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.