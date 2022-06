Pais de Sérgio Hondjakoff, o "cabeção", relatam momentos de desespero com o filho: "medo de infarto ou overdose" (vídeo)

Os pais do ator falaram sobre o estado de saúde do ex-Malhação após um vídeo circular nas redes sociais edit

Metrópoles - Os pais do ator Sérgio Hondjakoff revelaram os momentos de tensão que estão vivendo em meio ao surto do filho. Nesta terça-feira (7), um vídeo do ex-Malhação ameaçando matar o próprio pai com um bastão começou a circular nas redes sociais.

Em suas redes sociais, Sérgio apareceu bastante alterado, possivelmente tendo uma crise de abstinência. O ator, que já confessou o vício em álcool e drogas, chegou a ameaçar de morte o pai, Francisco José de Mendonça, com um bastão.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me foder. Estou pedindo R$ 1 mil para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco”, disse o artista, admitindo ter usado drogas.

Ao vivo no #BalançoGeral: mãe de Sérgio Hondjakoff tem medo que o filho tenha uma overdose #AHoraDaVenenosa



— Balanço Geral (@balancogeral) June 7, 2022





Na sequência, Sérgio mostra o bastão em mãos e faz ameaças ao pai. “Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”, declarou ele, recebendo a negativa de Francisco. As imagens já foram apagadas das redes do ator.

Após a repercussão, os pais de Sérgio enviaram ao Balanço Geral, da Record TV, áudios falando sobre a situação do filho. Eles afirmam que o ator está há seis dias sem dormir, “bebendo e usando drogas”.

“Ela diz que o filho tá em surto há seis dias sem dormir, bebendo e usando drogas. Tá trancado em casa com uma barra de ferro ameaçando quem quiser entrar”, diz a jornalista Fabíola Reipert. “Colocou móveis atrás da porta pra fazer uma barreira”, completa.

“Os pais já são idosos, estão com medo. A mãe diz que está com medo de infartar e com medo obviamente do filho ter uma overdose”, finalizou.

