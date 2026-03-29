Palavra comum pode indicar uso de IA em trabalhos estudantis

247 - O avanço da inteligência artificial no ambiente educacional tem gerado novos dilemas para professores e alunos. Uma declaração recente reacendeu esse debate ao sugerir que até mesmo palavras comuns podem levantar suspeitas sobre a autoria de trabalhos acadêmicos.

O caso envolve Matt Prince, docente da Universidade Chapman, que viralizou ao comentar o tema em um vídeo no TikTok. Segundo ele, a presença da expressão “além disso” em trabalhos pode indicar o uso de ferramentas de inteligência artificial.

“Nunca ouvi um jovem de 20 anos usar ‘além disso’ na vida, mas vi essa palavra aparecer em vários trabalhos enviados neste semestre”, declarou o professor.

Na mesma gravação, ele defendeu o uso consciente da tecnologia, mas fez um alerta aos estudantes. “Eu adoro IA, mas certifique-se de usá-la para ajudar e auxiliar no seu processo de pensamento, e não para substituí-lo”, afirmou.

A repercussão foi imediata e majoritariamente crítica. Nos comentários da publicação, usuários contestaram a ideia de que uma única expressão possa servir como parâmetro para identificar o uso de IA.

“Além disso, assim, ademais, de acordo com e portanto fazem parte do meu vocabulário”, escreveu um internauta. Outro comentário destacou: “A situação está crítica se os alunos não puderem usar a palavra ‘além disso’ em um trabalho acadêmico”.

Houve também quem ironizasse o raciocínio apresentado: “Será que agora eles devem escrever trabalhos como se estivessem enviando mensagens de texto ou conversando ao telefone?”.

O episódio reflete uma preocupação crescente no meio educacional: como diferenciar produções autorais de conteúdos gerados por inteligência artificial. Em meio à popularização dessas ferramentas, professores buscam critérios para avaliação, enquanto estudantes temem julgamentos baseados em padrões subjetivos.

Casos semelhantes já surgiram anteriormente, como discussões sobre o uso frequente de travessões em textos considerados possivelmente gerados por IA. Especialistas apontam que não há consenso sobre sinais linguísticos confiáveis, o que torna o tema ainda mais complexo.

O debate evidencia que, mais do que identificar “pistas” no texto, o desafio está em adaptar métodos de ensino e avaliação a uma realidade em que a inteligência artificial já faz parte do processo de aprendizagem.