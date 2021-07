Pamella Holanda desabafa após agressões de DJ Ivis: “sofria sozinha com minha filha, sem apoio” (cenas fortes)

247 - Após compartilhar na tarde deste domingo (11) uma série de vídeos que mostram DJ Ivis a atacando com chutes, tapas e socos, Pamella Gomes de Holanda se pronunciou, nesta manhã, pela primeira vez nas redes sociais. "Quero e preciso agradecer todo o apoio que estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que estou segura. Eu e minha filha", começou. A reportagem é do portal UOL.

A companheira do artista, que atualmente é um dos mais ouvidos no Brasil pelas plataformas de streaming, continuou seu desabafo no Instagram: "Hoje o meu choro é de alívio por ter certeza que Deus está conosco, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir para ajudar ninguém."

"Não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência que permita ele de ficar impune. Eu me calei por muito tempo. Eu sofria sozinha com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali para ajudar, que eram coniventes e presenciaram tudo calados, sem interferir, com a desculpa de que eu tinha que aguentar calada.", disse.

De acordo com a reportagem, em outro post, publicado nos Stories, ela declara: "Por mim e por você, minha filha. Que sentia junto comigo, antes de nascer, a angústia e o medo. Estamos salvas". Em um novo trecho, ela manda um recado para o artista: "E você nunca foi um cara de família, até porque você não sabe o que é ser uma."

No último dia 3 de julho, Pamela foi à polícia e fez um boletim de ocorrência por agressão contra Ivis. No dia seguinte, o MP (Ministério Público) solicitou uma medida protetiva para a mulher e a filha, o que foi concedido pelo TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará). A Polícia Civil do Ceará disse que investiga o caso, mas que só teve acesso aos vídeos ontem (11).

DENUCIEM ESSE COVARDE DO DJ IVIS QUE SÓ TEM CULHÃO PARA BATER EM MULHER 😡

pic.twitter.com/lxxqmX1CNQ — debi.ᵇˢ 🍫 (@kccabello35) July 11, 2021

O covardão DJ Ivis além de bater na mulher faz isso na frente de um bebê



pic.twitter.com/XieTCc0M2Q — Juliana (@ajulysantos) July 11, 2021

