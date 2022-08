Pancadinha, Sou Galã, Mario Bross: veja nomes engraçados de candidatos

Apoie o 247

247 - Em todas eleições, candidatos usam dos mais diferentes artifícios para atrair a atenção do público e conquistar os votos necessários para assumir um cargo eletivo. O prazo para registro de candidatura na Justiça Eleitoral terminou nessa segunda-feira (15). A reportagem é do portal Metrópoles.

Muitos registram nomes para as urnas que têm alguma relação com suas áreas de atuação profissional, como Gildete Alves – A Loira da Ração, que concorre à Câmara dos Deputados pelo Cidadania de Minas Gerais.

Outros optam por ressaltar características físicas, como Baixinho do Pano, candidato a deputado federal pelo Republicanos da Bahia; ou Marcelão Voz De Trovão, que concorre ao mesmo cargo pelo partido em Minas Gerais e Ricardo Urbano Coração de Leão, candidato a deputado estadual pelo Progressistas no Rio de Janeiro.

Nem sempre o nome registrado nas urnas se parece com o real nome do postulante. É o caso de Mario Bross, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Roraima pelo União Brasil, mas se chama Mizael Soares. Buguinha Farofão pretende ser deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pelo Partido Verde (PV) e se chama Pedro Henrique Teixeira.

Existem também os que optam por fazer referência a alimentos ou bebidas como Macarrão, candidato a deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Minas Gerais e Velho Barreiro, que pleiteia uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelo Patriota.

