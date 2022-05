Papa à comunidade LGBT: Deus é Pai e não renega nenhum de seus filhos

O Papa Francisco respondeu numa carta manuscrita em espanhol a algumas perguntas feitas pelo padre jesuíta James Martin, engajado na pastoral com pessoas LGBT edit

247 - Em carta para o padre jesuíta James Martin, o Papa Francisco respondeu a algumas perguntas feitas sobre a comunidade LGBT. Martin realiza seu apostolado entre as pessoas LGBT e, no último dia 5, escreveu uma nota ao Papa perguntando se ele estaria disposto a responder algumas das perguntas que normalmente lhe fazem.

As respostas foram publicadas nesta segunda-feira, 9 de maio, no site Outreach, o portal na internet criado pelo jesuíta. Confira.

Qual é a coisa mais importante que as pessoas LGBT precisam saber sobre Deus?

Deus é Pai e não renega nenhum de seus filhos. E o "estilo" de Deus é "proximidade, misericórdia e ternura". Ao longo deste caminho vocês encontrarão Deus.

O que gostaria que as pessoas LGBT soubessem sobre a Igreja?

Gostaria que lessem o livro dos Atos dos Apóstolos. Lá encontrarão a imagem da Igreja viva.

O que o senhor diz a um católico LGBT que foi rejeitado pela Igreja?

Gostaria que reconhecessem isso não como "a rejeição da Igreja", mas, ao invés, como rejeição por parte de "pessoas na Igreja". A Igreja é uma mãe e reúne todos os seus filhos. Tomemos por exemplo a parábola dos convidados ao banquete: "os justos, os pecadores, os ricos e os pobres, etc." (Mateus 22,1-15; Lucas 14,15-24). Uma Igreja "seletiva", de "puro sangue", não é a Santa Madre Igreja, mas sim uma seita.

Deus ama cada um de seus filhos

Por ocasião do webinar Outreach 2021, em julho do ano passado, o Papa enviou ao padre uma carta Deus "se aproxima com amor de cada um de seus filhos, de todos e de cada um deles. Seu coração está aberto a todos e a cada um. Ele é Pai".

"Pensando em seu trabalho pastoral - havia escrito o Pontífice na ocasião ao padre Martin -, vejo que você tenta continuamente imitar este estilo de Deus. Você é um sacerdote para todos e todas, como Deus é Pai de todos e de todas. Rezo por você para que possa continuar assim, sendo próximo, compassivo e com muita ternura."

"Rezo por seus fiéis, seus 'paroquianos' por todos aqueles que o Senhor colocou ao seu lado para que você possa cuidar deles, protegê-los e fazê-los crescer no amor de nosso Senhor Jesus Cristo."

