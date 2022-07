Para tentar provar inocência, Guilherme de Pádua quis mostrar seu pênis a policiais

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Daniella Perez (1970-1992) foi assassinada na noite de 28 de dezembro de 1992, e não demorou muito para que o culpado fosse encontrado: na manhã do dia 29, Guilherme de Pádua já estava na delegacia para prestar depoimento. Ele chegou a confessar o crime, mas tentou convencer os policiais que era, de certa forma, vítima da história. Para corroborar sua narrativa de inocência, ele até se ofereceu para mostrar seu pênis aos agentes da lei. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A história sobre o assassinato de Daniella Perez é recontada em detalhes na série documental Pacto Brutal, que estreia na HBO Max nesta quinta (21). Em cinco episódios, amigos, familiares e funcionários do judiciário que trabalharam no caso dão suas perspectivas, depoimentos e análises sobre o que aconteceu com a atriz.

O corpo dela foi encontrado num matagal em local ermo na zona oeste do Rio de Janeiro. Um vizinho havia visto carros por ali, achado uma situação estranha e anotado as placas. O ator havia adulterado uma letra da placa de seu carro, mas mesmo assim logo a polícia chegou até ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em poucas horas após o crime, oficiais conduziram Pádua à delegacia para se explicar. Segundo um dos delegados que participou da investigação, a cada momento o ator dava uma versão, uma narrativa de como seria sua relação com Daniella e o que havia acontecido. Até que, pressionado, ele confessou o crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda assim, Pádua não assumia totalmente a culpa. Ele tentou emplacar uma narrativa de que Daniella estava lhe assediando, insistindo para ter um caso com ele, pois o casamento dela com Raul Gazolla não estaria bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele disse que Daniella o estaria assediando, teria interesse sexual, amoroso nele. E que ele estava começando a ter preocupação porque estava percebendo que isso estaria se refletindo, talvez por influência dela, na redação da mãe [Gloria Perez] dos capítulos [da novela De Corpo e Alma, na qual os dois atuavam]. E ela estava chegando a ameaçá-lo. Então ele diz que, para encerrar isso, ele a convence a conversar. Que foi Daniella quem o levou àquele local", relata José Muiños Piñeiro Filho, promotor do caso e hoje desembargador de Justiça, à série.

Para tentar provar que ele não estava correspondendo às investidas dela, Pádua se ofereceu para dar uma prova de que era muito apaixonado por sua mulher, Paula Thomaz --que estava grávida de quatro meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele quis se apresentar nesse primeiro momento como aquele homem heroico, que estava se sacrificando pela mulher que estava grávida, com quem ele vivia muito bem a ponto de se tatuar com o nome dela. Ele se oferece pra mostrar o pênis dele, porque tinha uma tatuagem, numa declaração de amor à mulher. E ao meu ver, eu estou convencido, ele queria já ali insinuar o envolvimento da mulher", afirma o desembargador. Pádua tinha o nome de Paula tatuado no órgão genital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE