Pastor bolsonarista faz "chuva de dólares" no Natal e revolta fiéis

Revista Fórum - Um vídeo do pastor bolsonarista Jabes Alencar jogando dólares para os seus familiares não pegou bem entre os evangélicos. A brincadeira foi feita na ceia de Natal, no dia 24 de dezembro, na residência da família nos Estados Unidos.

Na gravação, Jabes aparece no andar superior da casa arremessando dezenas de notas de dólares para os parentes, que estão no andar inferior. “Silvio Santos”, gritam algumas pessoas, enquanto outros tentam pegar as notas no ar.

“Joga esse dinheiro aqui pra ajudar a Bahia que estamos de baixo de água”, escreveu um internauta em publicação no Instagram do “Fuxico Gospel”. “E os irmãos honrando com os dízimos e ofertas”, disse outro.

