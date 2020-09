Pastor bolsonarista ironiza líder indígena Raoni por contaminação com Covid-19

O pastor Marcos Coty, apoiador de Jair Bolsonaro publicou no Twitter uma imagem ironizando o cacique Raoni Metuktire, internado por causa do coronavírus. A imagem diz que o líder indígena “teve o sistema antivírus atualizado” edit

247 - O pastor Marcos Coty, um dos líderes do movimento chamado Jovens Com Uma Missão (JOCUM) e apoiador de Jair Bolsonaro, publicou no Twitter uma imagem ironizando o cacique Raoni Metuktire, internado por causa do coronavírus na última segunda-feira (31).

A imagem diz que o líder indígena “teve o sistema antivírus atualizado”. A postagem gerou protestos nas redes sociais.

O pastor é defensor ferrenho de Jair Bolsonaro e já fez postagens a favor dele.





