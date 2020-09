Pastor que agrediu a mulher em live diz que agiu “de uma forma imprudente”

247 - Depois do vídeo em que aparece agridindo a esposa sem saber que estava sendo gravado viralizar nas redes sociais, o pastor Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, decidiu publicar um vídeo para pédir desculpas pelo ocorrido.

Ao lado da esposa, ele afirmou nunca tiveram “nenhum problema” e que agiu “de uma forma imprudente”, pedindo perdão a esposa, a outros pastores e a Deus.

“Ontem nós estávamos em cima do horário de fazer o culto, e nós não tínhamos uma posição correta do equipamento, então eu simplesmente me levantei e fui tentar arrumar, e ai acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos. Então, eu ali, de uma forma imprudente, de um forma incorreta que não poderia agir daquela forma, eu direcionei uma palavra, nunca tivemos nenhum tipo de problema, então por um momento eu direcionei uma palavra imprudente para minha esposa”.

A esposa, no entanto, ficou de cabeça baixa durante praticamente todos o vídeo e não se pronunciou sobre o pedido de desculpas.

