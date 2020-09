Pazuello republica portaria sobre aborto e recua de obrigatoriedade de aviso à polícia

Foi mantida a previsão que autoridades policiais sejam comunicadas do caso, independentemente da vontade da vítima de registrar queixa ou identificar o agressor. No entanto, a palavra "obrigatória" foi retirada do trecho sobre a comunicação à polícia edit

247 - Após uma série de críticas, o governo federal foi obrigado a recurar e editou uma nova portaria sobre o procedimento para realização de aborto em caso de estupro.

Segundo informações do portal G1, o texto foi publicado na edição desta quinta-feira (24) do "Diário Oficial da União", com a assinatura do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

