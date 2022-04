Pedidos de autorização para importar canabidiol quase triplicam em 2021, diz Anvisa

Foram 38.251 pedidos em 2021, 189% a mais do que no ano anterior, informou a agência edit

247 - O número de pedidos de autorização para a importação de canabidiol para uso pessoal no Brasil quase triplicou em 2021, informou nesta quinta-feira (7) um boletim divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A informação foi publicada pela coluna Painel.

Foram 38.251 pedidos, 189% a mais do que no ano anterior. Mais de 90% foram atendidos, de acordo com a agência.

Os dados apontaram que os brasileiros com mais de 61 anos representaram 31% do total de usuários do canabidiol. Mais de 25% dos pedidos foram para jovens e adultos, entre 21 e 40 anos.

