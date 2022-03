Peixe 'dentuço e chifrudo' é visto em praia de SP e chama a atenção de banhistas

Um peixe de aparência estranha, "dentuço" e com "chifre" foi encontrado na faixa de areia da Praia do Boqueirão, em Santos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um peixe de aparência estranha, "dentuço" e com "chifre" foi encontrado na faixa de areia da Praia do Boqueirão, em Santos, no litoral de São Paulo, e chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local. A professora Hyasmin Pareja Rodrigues, de 34 anos, contou que estava passando pela praia com a filha quando encontrou o animal "curioso" e fez fotos. "Ele é dentuço, tem os dentes mais para a frente", descreve. A reportagem é do portal G1.

As fotos do animal, que já estava morto, foram feitas neste fim de semana. A professora conta que, no local, encontrou apenas a cabeça do peixe. "Daí, virei para tirar foto do sorriso dele, e tirei foto da cabeça, para identificar o peixe", lembra.

"Ele já estava entrando em decomposição, com bastante mosca, mas não fiquei com medo, não. Fiquei curiosa para saber o que era aquele peixe, mas minha filha, que tem sete anos, ficou morrendo de medo, e não queria nem passar por perto", conta a professora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Peixe-porco

O biólogo marinho Eric Comin disse ao g1 que trata-se de um peixe-porco (Balistes capriscus). Ele possui o corpo comprido lateralmente e nadadeiras dorsal e anal grandes, utilizadas como principal locomoção. Além disso, possui um espinho dorsal, que pode ser eriçado em situações de perigo, como aparece na imagem registrada pela professora.

Os peixes dessa espécie vivem solitários ou em cardumes, e são predadores de crustáceos, ouriços, esponjas e pólipos de corais, além de outros invertebrados. Alguns deles se alimentam de algas e zooplâncton.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o biólogo, o peixe é o famoso 'porquinho', que as pessoas pedem nas porções em bares e restaurantes, e é comum na costa paulista. "Pelo fato de ela [professora] ter encontrado só a cabeça do bicho na praia, indica que ele já havia sido limpo, e já tinham tirado o filé".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE