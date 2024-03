Pena de Rafael Cardoso poderá ser agravada após agressões; entenda

Apoie o 247

247 - O ator Rafael Cardoso, intimado a depor, pode responder a processos em duas varas e ter a pena aumentada por ter agredido um idoso num restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, revela reportagem do jornal O Globo.

O ator, que ganhou fama com novelas da Globo, seria ouvido na 16ª DP (Barra) na última terça-feira, mas seus advogados assinaram uma petição pedindo o adiamento para a próxima semana.

Embora o caso tenha sido registrado como lesão corporal e ameaça, na esfera criminal, a equipe de advogados do gerente João Fernando pretende representá-lo também na esfera cível e, caso seja declarado culpado, Rafael Cardoso pode ter agravamento da pena, como indica o advogado criminalista Fernando Viggiano à reportagem, caso seja comprovada grave ameaça e por conta de a agressão ter sido contra um idoso.

Saiba mais - João Fernando, gerente de um restaurante localizado na Avenida Lúcio Costa, na Barra, foi filmado levando socos e pontapés do ator no dia 26 de fevereiro. A vítima, de 64 anos, estava recém-operada de uma cirurgia de hérnia inguinal. O funcionário do estabelecimento contou que tem evitado dar entrevistas, mas avaliou a atitude violenta como "loucura".

A motivação da agressão ainda não foi apurada. O ator diz que cometeu tal agressão pois estava sob forte medicação. Ele ainda disse nas redes que irá dar uma pausa na carreira.

Vale relembrar que Rafael Cardoso sofreu duras críticas em junho de 2023, ao compartilhar, em pleno dia do orgulho LGBTQIA+, um vídeo com falas de cunho homofóbico.

Veja o momento da agressão:

Ator Rafael Cardoso agride gerente de 64 anos em bar pic.twitter.com/SLeTn1l7Tu March 3, 2024

