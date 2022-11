Peng Liyuan, esposa de Xi Jinping, se encontra com primeira-dama da Indonésia

Ela espera que os dois países aprimorem os intercâmbios no campo do bem-estar público e trabalhem juntos para melhorar o bem-estar das pessoas edit

ICL

Rádio Internacional da China - Peng Liyuan, a esposa do presidente da China, Xi Jinping, encontrou-se na quarta-feira (16) com a primeira-dama da Indonésia, Iriana Joko Widodo, em Bali.

Após uma cerimônia de boas-vindas, em companhia de Iriana, Peng Liyuan assistiu às apresentações de arte e cultura tradicionais do país e conversou com as meninas locais que lhe deram boas-vindas pela dança balinesa. Ao visitar a exposição de artesanato tradicional da Indonésia, Peng Liyuan apreciou o refinamento do trabalho artesanal de seda de Bali.

Em seguida, as duas tomaram chá, conversando casualmente e apreciando música. Peng Liyuan elogiou o entusiasmo de Iriana na promoção de bem-estar público e apresentou as políticas proativas e realizações da China no tratamento e prevenção da tuberculose e HIV/AIDS. Ela espera que os dois países aprimorem os intercâmbios no campo do bem-estar público e trabalhem juntos para melhorar o bem-estar das pessoas.

Os alunos do Instituto de Turismo Confúcio da Universidade de Udayana cantaram uma canção folclórica indonésia em chinês antes da partida da primeira-dama chinesa. Uma garota a chamou “mãe Peng”, e Peng Liyuan respondeu com prazer. Ela encorajou os alunos a continuarem a aprender chinês e espera que mais jovens indonésios possam visitar a China, conhecer a cultura chinesa e ser enviados de cooperação China-Indonésia.

