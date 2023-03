Perícia finaliza trabalho e revela como ocorreu a morte de vereadora e namorado em Juazeiro do Norte

A presidente da Câmara Municipal foi encontrada morta ao lado do namorado, em casa, no último dia 3 de março edit

247 - Os resultados dos laudos periciais das mortes da vereadora Yanny Brena Alencar e Rickson Pinto Lucena apontaram para feminicídio seguido de suicídio. A conclusão foi da Perícia Forense (Pefoce) e da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte.

A presidente da Câmara Municipal foi encontrada morta ao lado do namorado, em casa, no último dia 3 de março. Mais detalhes sobre a investigação vão ser divulgados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (23).

De acordo com reportagem do G1, Yanny Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, algo que comprova a luta da mulher para sobreviver.

“Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, disse uma amiga da vereadora em depoimento à polícia.

Rickson, que morava com a jovem, se apresentava como atleta de vaquejada mas não possuía emprego fixo. A família de Yanny desaprovava a relação.

O Brasil teve 3,9 mil homicídios dolosos (intencionais) de mulheres em 2022 (aumento de 2,6% em relação ao ano anterior), o maior número já registrado desde que a lei entrou em vigor, em 2015.

