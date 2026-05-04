Perseguição, ameaças e invasão de domicílio: as ações da ex que levaram Alanis Guillen a obter medida protetiva

247 - A atriz Alanis Guillen obteve na Justiça uma medida protetiva contra a ex-namorada, Giovanna Reis, após relatar episódios de perseguição, ameaças e invasão de domicílio. A decisão impõe restrições de contato e impede manifestações públicas sobre a vida privada da artista.

As informações foram publicadas pela coluna Fábia Oliveira, que citou apuração inicial do colunista Gabriel Vaquer e confirmou o caso. Segundo a publicação, Alanis, intérprete de Lorena na novela Três Graças, da Globo, afirmou que os episódios ocorreram depois do fim do relacionamento, em março.

De acordo com o relato apresentado à Justiça, Giovanna Reis teria passado a adotar condutas insistentes após o término. Entre os comportamentos mencionados estão tentativas frequentes de contato, ameaças de exposição da vida privada da atriz e idas indevidas à residência de Alanis.

O processo também aponta que a situação teria envolvido colegas de elenco da novela. Segundo o relato, Giovanna teria procurado pessoas ligadas ao trabalho de Alanis com o objetivo de intimidá-la.

Defesa apresentou mensagens e testemunhos

A defesa de Alanis Guillen anexou ao processo mensagens, registros e testemunhos para sustentar o pedido de medida protetiva. A Justiça do Rio de Janeiro acolheu a solicitação com base na Lei Maria da Penha.

Na decisão, o caso foi enquadrado como violência psicológica, perseguição e constrangimento. A medida foi assinada em 29 de abril e estabelece uma série de proibições a Giovanna Reis.

Entre as determinações, Giovanna está proibida de manter qualquer tipo de contato com Alanis. A restrição vale para telefonemas, redes sociais, aplicativos de mensagem e outros meios de comunicação.

Justiça veda comentários públicos

A decisão também impede Giovanna Reis de fazer comentários públicos ou divulgar informações sobre a vida privada de Alanis Guillen. A proibição se aplica a qualquer meio de comunicação.

Com isso, a Justiça busca impedir novas tentativas de exposição da atriz e ampliar a proteção diante dos episódios relatados no processo. A medida vale no contexto das acusações apresentadas pela artista após o encerramento da relação.

Alanis Guillen e Giovanna Reis terminaram o namoro em março deste ano. Na ocasião, o fim da relação ocorreu depois da repercussão de publicações antigas de Giovanna, feitas em 2012, que continham comentários racistas e homofóbicos.

Caso ganhou repercussão nas redes

A separação das duas já havia ganhado repercussão pública antes da decisão judicial. Após a circulação das publicações antigas atribuídas a Giovanna, Alanis se pronunciou e classificou a situação como “Inaceitável”.

Desde então, o caso passou a envolver novos desdobramentos, incluindo manifestações públicas e a judicialização do conflito. Agora, com a decisão da Justiça do Rio, Giovanna Reis fica formalmente impedida de contatar a atriz ou divulgar informações relacionadas à sua vida privada.