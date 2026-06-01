Personal morre após tentar se esconder de marido de mulher casada e cair de prédio

247 - Um personal trainer morreu após cair de um prédio em Singapura enquanto tentava evitar um suposto flagrante envolvendo uma mulher casada. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e passou a ser noticiado por veículos internacionais.

Segundo a publicação, o treinador foi identificado como Huang Mao e estaria no apartamento da mulher quando o marido dela retornou ao imóvel antes do previsto. De acordo com relatos divulgados pela imprensa local, Huang Mao teria tentado se esconder para não ser visto pelo marido da mulher. Para isso, ele teria ido para a parte externa do apartamento e se pendurado na área da varanda.

Durante a tentativa de permanecer fora do campo de visão do homem, o personal trainer acabou perdendo o equilíbrio e caiu de uma grande altura. A queda provocou ferimentos graves.

Equipes de emergência foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Apesar do atendimento prestado, Huang Mao não resistiu aos ferimentos e morreu.

O episódio teve ampla repercussão nas redes sociais, especialmente após imagens relacionadas ao caso começarem a circular entre internautas. A morte do treinador transformou o que teria sido uma tentativa de evitar um flagrante em uma tragédia que chamou atenção dentro e fora de Singapura.

Até o momento, as autoridades de Singapura não divulgaram detalhes oficiais sobre a investigação. Também não foram informadas a identidade da mulher envolvida nem possíveis consequências legais relacionadas ao episódio.

O caso segue cercado por informações preliminares divulgadas pela imprensa local e por relatos que repercutiram nas redes sociais.