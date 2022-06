Pesquisa mostra que 65% dos trabalhadores LGBTQIA+ sofreram discriminação no trabalho

Apoie o 247

ICL

247 - Uma pesquisa feita pela consultoria Santo Caos, com 20 mil trabalhadores de todos os estados e do Distrito Federal, apontou que 65% dos profissionais LGBTQIA+ disseram ter sofrido discriminação no trabalho. De acordo com o levantamento, 28% foram vítimas de assédio, percentual que diminui para 18% entre pessoas que não seguem as mesmas orientações sexuais. As estatísticas foram publicadas neste domingo (19) pela coluna de Mônica Bergamo.

Se consideradas apenas as pessoas autodeclaradas trans e bissexuais, a taxa de pessoas que se viram alvo de discriminação aumentou para 86% e 72%, respectivamente.

Segundo os números, 47% dos trabalhadores LGBTQIA+ têm renda média inferior a quatro salários mínimos. O índice cai para 36% entre os que não integram o segmento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os assexuais são aqueles com menor renda entre os que compõem a sigla LGBTQIA+. Ao todo, 81% deles ganham menos de quatro salários mínimos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento apontou para uma maior concentração de LGBTQIA+ no Sudeste (62%), seguida por Nordeste (20%) e pelo Sul (10%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É necessário que as empresas se preparem de forma mais abrangente e consistente para promover o bem-estar dos colaboradores, ampliando suas iniciativas de diversidade e inclusão", afirma o sócio-diretor da consultoria Santo Caos, Jean Soldatelli.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE