Pesquisadores descobrem exoplaneta que está perto da sua estrela hospedeira

Cientistas encontraram variantes de substâncias do exoplaneta WASP-189. Ele está perto da sua estrela hospedeira, com um ano que dura menos de três dias edit

247 - Pesquisadores descobriram que a atmosfera do WASP-189, um exoplaneta, ou seja, que não orbita em torno do Sol, contém óxido de titânio, o que ainda não podia ser detectado. Cientistas também encontraram o ferro, titânio, cromo, vanádio, magnésio e manganês. O estudo foi publicado na revista Nature Astronomy.

O exoplaneta está perto da sua estrela hospedeira, com um ano que dura 2,7 dias. É o tempo que leva para o planeta completar uma órbita em torno da estrela. As informações foram divulgadas pela revista IstoÉ Dinheiro.

Localizado a 322 anos-luz da Terra, este exoplaneta é talvez o mais extremo dos cerca de 4300 exoplanetas que foram confirmados até o momento.

O WASP-189 foi observado em 2020 pelo satélite Cheops. De acordo com Bibiana Prinoth, estudante de doutorado em astronomia na Universidade de Lund, na Suécia, e líder do estudo, foi utilizado "um espectrógrafo de alta resolução para recolher luz estelar da estrela hospedeira, em um período em que a luz também passava pelo invólucro de gás do exoplaneta". "

Depois de extrairmos as partes relevantes do espectro, conseguimos ligar pelo menos nove variantes de substâncias conhecidas à atmosfera de WASP-189b", disse.

Com mais informações das atmosferas dos exoplanetas, cientistas poderão comparar em detalhe a composição química em diferentes tipos de atmosferas exoplanetárias.

