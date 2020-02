Petrix terá de prestar depoimento até sexta sobre acusações de assédio no BBB

O ginasta é investigado por importunação sexual contra participantes do programa e terá de deixar a casa para prestar esclarecimentos até o final da semana, caso não saia pela votação do público no paredão desta terça-feira 4 edit

247 - O ginasta Petrix Barbosa terá de deixar a casa do Big Brother Brasil 20 até sexta-feira (7) para prestar depoimento na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um inquérito foi aberto contra ele por importunação sexual, devido a acusações de assédios por parte dele contra outras participantes do programa.

O inquérito foi instaurado pela delegada Catarina Noble e está sendo investigado sob orientação de Juliana Emerique, diretora geral das DEAMS do Rio de Janeiro. "Há uma revolta em relação ao comportamento desse rapaz não só da população feminina, mas de todos aqueles que respeitam as mulheres", disse a delegada Juliana Emerique em entrevista para Universa, do UOL.

Segundo o site hugogloss.com, que afirma ter recebido um comunicado da Polícia Civil, a ‘Delegacia Especial de Atendimento à Mulher’ (DEAM), de Jacarepaguá, entregou na tarde desta segunda-feira (3), no departamento jurídico da TV Globo, uma intimação para ouvir o ginasta.

O participante é um dos quatro que estão no paredão desta terça-feira. Caso ele deixe o jogo pela votação do público, pode prestar esclarecimentos logo após a saída.

Devido às acusações de assédio contra mais de uma participante, a hashtag “#PetrixExpulso” ficou entre as mais comentadas nas redes sociais nos últimos dias. A família do atleta disse que irá processar quem o vinculou a assédio. O lema é “quem falar agora vai ter que provar”, segundo o site F5, da Folha.