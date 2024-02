PF cumpre mandados em mansão de ex-secretário de saúde em investigação sobre corrupção e desvios em contratos

De acordo com as investigações, Afonso Piva supostamente teria contado com ajuda de um assessor de gabinete para esconder um celular e um carro durante a primeira fase da operação edit

247 - A mansão do ex-secretário de saúde Afonso Piva voltou a ser alvo de buscas da Polícia Federal nesta quinta-feira (22). A corporação investiga um suposto esquema de fraude em licitação da compra de seringas para hospitais públicos.

De acordo com as investigações, Afonso supostamente teria contado com ajuda de um assessor de gabinete para esconder um celular e um carro durante a primeira fase da operação.

"A hipótese levantada pela autoridade policial na representação em tela é a de que o indivíduo que em tese prestou o auxílio ao investigado Afonso Piva de Santana no embaraço às investigações seria Olivito Leonardo de Oliveira Almeida".

A Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins disse que está à disposição da justiça para esclarecimentos. Também afirmou que Piva não trabalha na pasta desde agosto de 2023.

