PF mira grupo que movimentou R$ 700 milhões sob suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico e da corrupção

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (3), a Operação Tempestade para desarticular núcleo financeiro responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção. De acordo com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o grupo investigado realizou operações financeiras atípicas superiores a R$ 700 milhões.

O objetivo é cumprir cinco mandados de prisão, sendo quatro preventivas e uma temporária, e fazem 22 buscas em endereços de São Paulo (SP), Guarujá (SP), Tietê (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). As ordens foram expedidas pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que também decretou o bloqueio de valores em contas das pessoas físicas e jurídicas no limite de R$ 225.7 milhões, de acordo com o blog do Fausto Macedo.

Investigadores miram residências, empresas e dois escritórios de advocacia. A PF disse ter observadora um esquema de abertura de empresas fictícias usadas como ‘cortina de fumaça’ para a realização de depósitos em espécie em uma instituição financeira de ‘fachada, que providenciava os saques dos valores e depois a entrega a terceiros.

