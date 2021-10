PF prende Isaac Alcolumbre no Amapá com 'grande quantidade de dinheiro', segundo delegado

O superintendente da PF no estado, Anderson de Andrade Bichara, disse que Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, é dono de um aeródromo certificado por onde transitariam aeronaves do tráfico internacional de drogas edit

247 - A Polícia Federal do Amapá prendeu na manhã desta quarta-feira (20) Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O superintendente da PF no estado, Anderson de Andrade Bichara, disse que Isaac Alcolumbre é dono de um aeródromo certificado por onde transitariam aeronaves do tráfico internacional de drogas provenientes da Venezuela e da Colômbia. "O aeródromo servia de base para a rota do tráfico internacional de drogas", afirmou. O relato foi publicado pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com o superintendente da PF no estado, Anderson de Andrade Bichara, ele foi preso com uma grande quantidade de dinheiro, "que ainda está sendo contada". "É muita coisa", disse.

A operação também cumpre 49 mandados de busca e apreensão, que estão cumpridos em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul e Piauí.

