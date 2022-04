"Picanha artificial": McDonald's é proibido de vender McPicanha após mentir sobre ingredientes

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Justiça e o Procon-SP notificaram nesta quinta-feira (28) a rede McDonald's e pediram explicações sobre a nova linha de sanduíches McPicanha. O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) também decidiu investigar a campanha publicitária da rede de fast food. A reportagem é do portal G1.

Em 5 de abril, o McDonald's incluiu no cardápio uma nova linha de hambúrgueres conhecidos como McPicanha. Mas, na composição do lanche, não consta o corte nobre da carne, apenas um molho com "aroma natural de picanha".

O McDonald's admitiu que os novos lanches podem não ter picanha depois que o blog Coma com os olhos publicou a informação e disse que poderia entrar com representação contra a possível propaganda enganosa no Conar e no Procon-SP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na notificação, o Procon-SP pediu que a empresa apresente a tabela nutricional dos sanduíches, com a composição dos ingredientes - carne, molhos, aditivos, dentre outros - , além de documentos que "comprovem os testes de qualidade realizados, demonstrando o processo de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O órgão ainda quer que o McDonald's mostre "os gabaritos das embalagens utilizadas para acondicionamento dos produtos nas lojas físicas para consumo imediato e para entrega (delivery) e cópia dos materiais publicitários e das mídias de divulgação da linha de 2022."

Os esclarecimentos solicitados pelo Procon-SP deverão ser prestados até 2 de maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Ministério da Justiça deu um prazo de 10 dias para que a rede de fast food esclareça "se o produto tem picanha em sua composição, a porcentagem e se ocorreu alteração no percentual do corte após divulgação da linha de hambúrgueres".

"Na ausência, sendo o produto apenas 'saborizado', a empresa deve informar os ingredientes envolvidos na composição do hambúrguer e se de alguma forma o consumidor foi informado da falta de picanha", disse a pasta.

Segundo o Ministério da Justiça, se os questionamentos não forem feitos no prazo solicitado, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) poderá abrir um processo administrativo contra o McDonald's, com a possibilidade de apreensão, suspensão e proibição do produto, multa ou cassação da licença do estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Senacon ainda questionou o Conar "se outras entidades estavam cientes da possibilidade de falsa propaganda por parte da rede de fast food."

Cornar vai investigar

O Conar também se manifestou sobre o caso e informou nesta quinta que abriu no dia 26 um processo para verificar a veracidade da mensagem publicitária, a partir de reclamação de consumidores.

O procedimento visa apurar eventual infração ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que diz o McDonald's

O McDonald's não se pronunciou sobre a notificação do Procon-SP e do Ministério da Justiça. Mais cedo, informou que iria ajustar a publicidade para que a composição do hambúrguer esteja especificada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE