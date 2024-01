Piloto sofre desmaio a bordo e avião da Latam faz pouso de emergência em Salvador

Apoie o 247

247 - Após o comandante da tripulação desmaiar a bordo, um avião da companhia aérea Latam precisou fazer um pouso de emergência em Salvador nesta terça-feira. De acordo com informações do jornal O Globo, a aeronave decolou de Brasília com destino a João Pessoa, na Paraíba, mas precisou alterar o local de chegada, realizando o pouso emergencial para que fosse prestado atendimento médico. A aeronave pousou em "completa segurança", segundo a companhia aérea.

De acordo com a reportagem, após prestar socorros ao comandante, o mesmo voo voltou a decolar, agora do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), em direção ao Aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa (PB). A aeronave decolou às 15h08 e pousou às 16h17, sem atraso.

continua após o anúncio

