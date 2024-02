"Podre": Dentista é condenada a indenizar cliente por ofensas durante a consulta

Apoie o 247

247 - Uma dentista foi condenada ao pagamento de uma indenização de R$ 10 mil para uma cliente que se sentiu ofendida com as expressões usadas pela profissional de saúde durante um exame no consultório em Cabo Frio, Rio de Janeiro.

Na ação julgada pela 12ª Câmara de Direito Privado, Chris Willeman contou que a dentista falava em voz alta, enquanto examinava os dentes da sua filha de 14 anos, informa Ancelmo Gois, de O Globo

“Você tem dente podre! Nunca vi uma boca fedendo desse jeito! Você lava a perereca ou deixa ela fedendo desse jeito? Você não vai arrumar namorado com esses dentes podres!”

A dentista Dalila da Silva Klein negou as acusações, alegando falta de provas e de que o objetivo da mãe da menor seria de ganhar dinheiro com o pedido de indenização. Uma testemunha, também cliente do consultório e que aguardava na sala de espera, confirmou ter ouvido as expressões da dentista.

O depoimento da testemunha foi a comprovação do comportamento da dentista, que a sentença dos julgadores considerou lastimável e inconcebível pela forma de tratamento dispensada à paciente, adolescente de 14 anos.

