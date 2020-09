Polícia apreende mais de 300 quilos de preservativos usados no Vietnã

A polícia do Vietnã encontrou cerca de 345 mil preservativos usados em um galpão localizado na província de Binh Duong, no sul do país. Os itens passavam por um processo de reciclagem e revenda edit

247 - A polícia vietnamita invadiu um armazém que reciclava preservativos usados. No local, dezenas de sacolas espalhadas pelo chão deixaram as autoridades incrédulas. O peso do material era de mais de 300 quilos.

A reportagem da CNN Brasil destaca que “uma mulher detida na operação disse que as camisinhas usadas eram fervidas em água quente, secas e depois remodeladas com o auxílio de um pedaço de madeira. Ela ainda acrescentou que ganhava US$ 0,17 por quilo lavado. “