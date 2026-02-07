Polícia confirma causa da morte de Henrique Maderite

247 - A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) confirmou que o influenciador digital Henrique Maderite morreu após sofrer um infarto fulminante. O óbito foi constatado no local na sexta-feira (6), depois do acionamento das equipes de emergência para atender a ocorrência na região da Estrada do Maracujá, onde funciona o Haras Henrique Maderite.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base em dados confirmados pela corporação à rádio Itatiaia, e ainda estão sendo complementadas por apurações da Polícia Civil de Minas Gerais, que foi procurada para prestar esclarecimentos adicionais sobre o caso.

De acordo com a PMMG, uma viatura foi acionada por meio da rede de vizinhos protegida. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram Henrique Maderite já sem vida. O local foi preservado para os procedimentos de praxe, enquanto as autoridades registravam a ocorrência e reuniam as primeiras informações sobre as circunstâncias da morte.

Os policiais relataram a presença de sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e uma marca roxa no pescoço da vítima. Apesar desses sinais, a corporação informou que a causa apontada para o óbito foi um infarto fulminante, conforme os levantamentos iniciais realizados no atendimento da ocorrência.

Com 50 anos, Henrique Maderite ficou conhecido nacionalmente pelos bordões “Sexta-feira, meio dia, pode olhar aí” e “Sextou, bebê”, que se tornaram marcas do seu estilo descontraído de produzir conteúdo nas redes sociais. O influenciador começou a ganhar visibilidade quando vídeos feitos inicialmente para amigos passaram a viralizar, ampliando rapidamente o alcance do seu trabalho.

Ao longo dos anos, Maderite consolidou uma base expressiva de seguidores e chegou a reunir cerca de 2 milhões de pessoas no Instagram, onde publicava vídeos e interagia com o público. A linguagem simples e bem-humorada ajudou a transformar suas frases em bordões repetidos por fãs em diferentes partes do país.

A morte do influenciador gerou comoção também no meio político. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou a perda em publicação nas redes sociais: "Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. "Quem fez, fez". E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz", escreveu.A Polícia Civil aguarda a conclusão dos procedimentos e análises para confirmar oficialmente todos os detalhes do caso. Familiares, amigos e seguidores seguem prestando homenagens ao influenciador, cuja trajetória nas redes sociais foi marcada pelo humor e pela proximidade com o público.