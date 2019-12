Polícia descobre túnel de 60 metros que levava a cofre do Banco do Brasil

247 - Um túnel com cerca de 60 metros que levava até o cofre do Banco do Brasil foi descoberto no final da noite deste sábado (21), em Campo Grande (MS), informa o G1. Durante a operação, dois criminosos foram mortos e sete foram presos.

De acordo com os delegados Fábio Peró e João Paulo Sartori do Grupo de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras), a quadrilha é especializada em assaltos a bancos em todo o país. Os criminosos agiam em um galpão próximo da central do banco e a Polícia Civil investigava o grupo há cerca de seis meses.

Segundo a polícia, o túnel já estava próximo de chegar ao cofre.