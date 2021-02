Polícia dispersa baile de idosos que desrespeitava decreto de Doria em São Paulo

Homens e mulheres com mais de 65 anos se aglomeravam sem máscara e fora do horário permitido em festa clandestina: brincando de "roleta russa" edit

247 - A operação conjunta desencadeada pela Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Procon interrompeu um baile no bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo, que reunia mais de 190 idosos.

O baile foi dispersado, mas ninguém foi preso.

Os idosos estão longe de serem os únicos que se arriscavam depois que entrou em vigor o decreto do governador João Doria com medidas mais restritivas de circulação.

As autoridades autuaram pelo menos 46 estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo.

Na madrugada deste domingo, 28, a operação fiscalizou 32 estabelecimentos na capital e multou 13 por descumprirem a regra de restrição de circulação, exceder o horário de funcionamento permitido ou por não seguirem as recomendações que preveem o uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.

De acordo com o governo do Estado, um dos flagrantes ocorreu no bairro do Limão, onde era realizada uma festa clandestina.

Restaurantes no Jardim América e Vila Olímpia, que reuniam aproximadamente 200 pessoas, também foram fechados. Estes são bairros nobres da capital paulista.

Nas duas primeiras noites em que passou a vigorar a restrição, o Procon-SP autuou, na capital, 23 locais que estavam abertos ao público entre o período das 23h às 5h.

Na madrugada de domingo, as equipes flagraram e autuaram um total de 15 estabelecimentos irregulares, entre eles uma casa noturna no bairro da região da Zona Norte com diversas pessoas aglomeradas, sem máscara e em ambiente fechado.

A atividade foi encerrada, o local foi autuado por prática abusiva e será multado.

A cidade de São Paulo bateu recorde de internações por covid-19 nos últimos dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.