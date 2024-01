Polícia executa ordem de prisão de responsável por ameaças a Luiza Brunet

Apoie o 247

247- A Polícia Civil de Salvador, na Bahia, está cumprindo um mandado de prisão contra Emerson Mateus de Jesus Lima, 21, transgênero. Segundo as investigações, ele seria o autor por trás das contas suspensas no X, antigo Twitter, “PoallyHB,” “popofashb” e, atualmente, “poallyhbb”, que perseguem e atacam Luiza Brunet.Os ataques incluem ofensas machistas, ameaças de exposição de imagens íntimas, deboches e outros crimes.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do iG, a busca por Emerson ocorre desde outubro de 2023, depois que ele expôs nas redes sociais uma outra mulher que foi vítima de erro médico, com fotos íntimas do momento da cirurgia. Na ocasião, Luiza Brunet entrou em ação para protegê-la e também passou a ser atacada.Procurado pela coluna, o advogado de Luiza Brunet, Hélio Gustavo Alves, confirmou as confirmações e explicou que entrou em ação para que o mandado de prisão fosse cumprido.

