Polícia investiga caso de empresária que faleceu durante lipoaspiração

247 - A empresária do setor de estética Priscila Dorneles morreu no último sábado (28) após realizar procedimentos cirúrgicos estéticos no estado de Goiás. O caso ocorreu em Inhumas, município da Região Metropolitana de Goiânia, e é investigado pela Polícia Civil. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Segundo as informações iniciais, Priscila havia passado por cirurgias de lipoaspiração, mastopexia com colocação de prótese mamária e correção de cicatriz pouco antes do agravamento de seu estado de saúde. A empresária era proprietária da clínica estética PD Clinic e também atuava profissionalmente nas cidades de Goiânia e Anápolis.

Atendimento de emergência

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a empresária foi encontrada desacordada no quarto de sua residência. No momento do socorro, a irmã realizava manobras de massagem cardíaca na tentativa de reanimá-la.Os socorristas relataram que a vítima não apresentava resposta a estímulos, estava sem respiração e sem batimentos cardíacos. Ainda conforme o atendimento, Priscila tinha pupilas dilatadas, sinais de baixa oxigenação e temperatura corporal reduzida — indícios compatíveis com parada cardiorrespiratória.As equipes deram continuidade às manobras de ressuscitação durante o transporte até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o quadro não foi revertido.

Investigação das causas

A Polícia Civil informou que o caso foi oficialmente registrado e que exames periciais foram solicitados para esclarecer as circunstâncias da morte. A delegacia responsável em Inhumas conduz a investigação e aguarda laudos técnicos que deverão apontar se houve complicações médicas relacionadas aos procedimentos cirúrgicos ou outros fatores.Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o local onde as cirurgias foram realizadas nem sobre eventuais responsabilidades médicas.

Homenagens e despedida

Nas redes sociais, a clínica fundada pela empresária publicou uma nota de pesar comunicando o falecimento e informando o horário do velório realizado no domingo (1º). A mensagem destacou a comoção entre familiares, amigos e clientes.“Para sempre em nossos corações. Descanse em paz”, diz a nota divulgada pela equipe da clínica.

A morte da empresária gerou repercussão na região, especialmente entre profissionais do setor de estética, onde ela era conhecida por sua atuação empresarial e atendimento em diferentes cidades goianas.As autoridades aguardam os resultados das perícias para concluir o inquérito e determinar oficialmente a causa da morte.