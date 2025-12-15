Polícia já tem suspeito de quem assassinou diretor e sua esposa

247 - A investigação sobre as mortes do cineasta Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, de 68, passou a se concentrar em Nick Reiner, de 32 anos, um dos filhos do casal. Segundo informações divulgadas pelo portal TMZ, fontes ligadas ao caso apontam o jovem como o principal suspeito do duplo homicídio ocorrido no último domingo (14), na residência da família, no oeste de Los Angeles.

O caso é conduzido pela Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). De acordo com as informações preliminares, Rob e Michelle foram encontrados já sem vida, com ferimentos compatíveis com ataques por arma branca, o que reforçou a hipótese de homicídio desde o início da apuração. As informações iniciais foram publicadas pelo TMZ.

Embora a polícia ainda não tenha anunciado prisões nem confirmado oficialmente a identidade de suspeitos, investigadores trabalham com a possibilidade de envolvimento de alguém do círculo íntimo do casal. Nesse contexto, Nick Reiner passou a ser tratado como foco central da investigação, segundo fontes ouvidas pelo portal americano.

Nick é um dos quatro filhos de Rob Reiner e já enfrentou problemas públicos relacionados à dependência química. Em períodos anteriores, chegou a viver em situação de rua. Sua trajetória inspirou o filme Being Charlie (2015), do qual foi coautor e que teve direção assinada pelo próprio pai, abordando justamente os conflitos familiares e o impacto do vício.

Rob Reiner e Michelle Singer Reiner eram casados desde 1989 e viviam em uma mansão localizada em uma área nobre da cidade. Bombeiros foram acionados para um atendimento médico de emergência, mas, ao chegarem ao local, constataram que o casal já estava morto. O LAPD chegou cerca de dez minutos depois e isolou a residência para a realização da perícia.

As autoridades informaram que a investigação segue em andamento e que diligências, perícias técnicas e oitivas continuam sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime, a motivação e a dinâmica dos assassinatos. Até o momento, não há confirmação oficial de acusações formais.