Polícia revela causa da morte de jovem médica encontrada morta no banheiro de Pronto Socorro, em SP

Apoie o 247

ICL

247 - A causa da morte da médica de 30 anos encontrada sem vida dentro de um banheiro do Pronto-Socorro de Cubatão (SP) foi divulgada pela Polícia Civil. Segundo o laudo necroscópico obtido nesta quarta-feira (2), Ana Carolina Borges Gorga sofreu um infarto agudo do miocárdio e faleceu no local. As investigações continuam. As informações são do portal G1.

O corpo de Ana Carolina foi encontrado durante o plantão da profissional no Pronto-Socorro Central de Cubatão, em 24 de janeiro. Equipes da Polícia Civil foram acionadas para atenderem ao caso, que foi registrado como morte suspeita, devido à falta de informações sobre o que levou a profissional a perder a vida.

O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande, onde passou por exames. Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quarta-feira (2), o laudo necroscópico ficou pronto e apontou um infarto agudo do miocárdio como causa da morte da médica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE