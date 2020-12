Policiais mataram ao menos 2,2 mil crianças e adolescentes no País entre 2017 e 2019

O levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além das 2,2 mil mortes de jovens, os dados também mostraram que o Rio ocupa o primeiro lugar no ranking de letalidade policial nessa faixa etária, seguido por São Paulo e Pará edit

247 - Policiais brasileiros mataram pelo menos 2.215 crianças e adolescente no país entre 2017 e 2019. O levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Foram consideradas unidades da federação que tinham informações sobre a idade das vítimas nos três anos analisados: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O Rio ocupa o primeiro lugar no ranking de letalidade policial nessa faixa etária. Foram 700 vítimas entre 2017 e o primeiro semestre deste ano. Em segundo lugar ficou São Paulo. No ano passado, foram 120 crianças e adolescentes mortos pela polícia. Na terceira posição está o Pará, com 102 vítimas.

O número é ainda maior, mas é difícil aferir o quanto porque os dados são precários. Até 2018, o país não tinha um sistema unificado para registros da criminalidade. Naquele ano, foi criado o Susp (Sistema Único de Segurança Pública) que, na prática, ainda não foi implementado.

Foram classificados como crianças e adolescentes aqueles que tinham entre 0 e 19 anos, seguindo recomendação do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

