Policial civil “tiktoker” é punida pelo governo por publicar vídeos em rede social usando farda

247 - Uma agente da Polícia Civil de Pernambuco foi punida pela Secretaria de Defesa Social (SDS) por causa de vídeos publicados no perfil dela no TikTok. Com mais de 290 mil seguidores na rede social, Ruana Pedrosa Andrade divulgou imagens com a farda da corporação e utilizando distintivo e armas. As imagens somam milhões de visualizações. As informações são do portal G1.

Por meio de uma portaria publicada nesta terça-feira (6), a agente recebeu uma pena disciplinar de suspensão de 14 dias por condutas como divulgar, segundo o documento, "fatos ocorridos na repartição", negligência no cumprimento dos seus deveres e por dar conhecimento ao público de "informações sobre investigações e serviços de interesse policial".

A punição foi convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigando a servidora a permanecer no serviço. Na portaria assinada pelo secretário Humberto Freire, a SDS alega que alguns dos vídeos de Ruanda "possivelmente" foram produzidos "em recintos de unidades da Polícia Civil de Pernambuco durante o expediente".

