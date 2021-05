Pontos fortes que fazem do Bigorrilho um dos bairros queridinhos de Curitiba

Além da posição estratégica, o Bigorrilho agrega boas condições de lazer, serviços e paisagismo.

Curitiba, capital do estado do Paraná, configura-se hoje como uma da s melhores cidades para se morar no Brasil apresentando os melhores índices de desenvolvimento humano entre as capitais diante de uma crescente melhora da qualidade de vida. Além de seus belos bairros que agregam diversas atividades e particularidades próprias, a cidade também possui regiões que fazem jus aos maiores títulos e rótulos construídos pela administração pública boa longo dos anos. Falar em Curitiba significa referenciar as inovações tecnológicas desenvolvidas para facilitar a rotina dos moradores, do sistema de transporte de excelência, do planejamento e urbanização reconhecidos, das ofertas de comércio e consumo tão buscados pelos moradores, dos atrativos turísticos que movimentam e encantam os visitantes, das influências e contribuições das diversas culturas que formam a identidade da cidade, das soluções que permitem dinamizar os problemas urbanos e das medidas de sustentabilidade que permitem uma boa relação do homem com o meio ambiente.

Um dos bairros que melhor representa essas características da cidade é o Bigorrilho, uma das regiões mais procuradas para quem busca um apartamento para alugar no Bigorrilho. Mas que qualidades especificamente fazem deste bairro um dos queridinhos para se morar em Curitiba? Por que atrai tantos moradores e visitantes em busca de qualidade de vida e praticidade?

Áreas verdes

Para começar, é um dos lugares mais bem abastecidos de comércio diversificado e lazer. Pensar na praticidade e conforto de ter boas opções de compras sem ter de deslocar para muito longe já contribui para a moradia. Seja pela boa oferta de mercados, padarias, lojas, academias, restaurantes e demais pontos de alimentação, o Bigorrilho também oferta o Parque Shopping Barigui que, dentre suas principais lojas, dispõe de marcas conhecidas e boas salas de cinema. Se você gosta de contato com a natureza, prática de atividades físicas, andar, correr ou até mesmo só sentar na grama e apreciar o pôr do sol num fim de tarde, tem a opção do parque Barigui nas proximidades do bairro, uma das melhores áreas verdes da cidade e a mais procurada pelos moradores da capital.

Lazer e entretenimento

Ainda neste misto de ecologia, lazer e vida noturna, as praças Espanha e Ucrânia, tem o papel de arborizar e equilibrar a vida urbana e concentrar atividades de convivência e marcos do entretenimento. Na Praça Espanha, acontecem feirinhas de antiguidades e diversos outros eventos conhecidos pelos moradores a medida que engloba diversos cafés, bares e restaurantes, ideais para quem busca uma diversão mais tranquila com os amigos. Nas noites de sexta-feira, food trucks de comida brasileira e de pratos típicos internacionais se aglomeram na Praça da Ucrânia, um local agradável e arborizado em meio ao movimento dos prédios residenciais e canaletas dos ônibus biarticulados, repleto de bares descolados que disponibilizam mesas na calçada. A mobilidade pública fica por conta do terminal Campina do Siqueira, um dos melhores da cidade, responsável pela ligação com o extremo leste da capital e demais alimentadores da região.

Alto padrão e paisagismo

Esta é uma das regiões mais valorizadas da cidade e isto está ligado, sem dúvida, a capacidade do bairro de atrair bons investimentos e empreendimentos de qualidade. Pensar no desenvolvimento de uma região nobre passa pela presença de uma infraestrutura completa e pelo alto padrão de imóveis e de serviços que se destacam dos demais lugares. Assim, mobilidade, áreas verdes – como parques e praças – e segurança, comércio, vias públicas de boa qualidade, atrativos de lazer, investimentos do poder público em deixá-la atraente aos turistas, agregam valor a paisagística do lugar tornando a região urbanisticamente agradável. O Bigorrilho assim tem uma das paisagens mais bonitas da cidade que pode ser verificada e apreciada na maioria de suas ruas e avenidas. Outra característica importante está ligada ao seu desenho urbano marcado pela presença de prédios e construções imponentes, modernas, inovadoras e que chamam a atenção de quem passa.

Geralmente, áreas nobres possuem empreendimentos de médio e de alto padrão e perfil mais residencial como o Bigorrilho que se potencializa com o fácil acesso às escolas e universidades, academias, sistema de transporte público, boas avenidas e uma série de outras facilidades. Assim grande parte do charme e da atratividade do Bigorrilho está nas suas largas avenidas, bastante arborizadas, que conseguem sustentar grandes edifícios e áreas residenciais que convivem em harmonia com as áreas verdes e a natureza controlada da região.

Vale lembrar que o Bigorrilho é um bairro que concentra o maior número de prédios por metro quadrado da cidade, revelando sua importância para a economia local e o mercado imobiliário sendo uma ótima opção para quem procura um apartamento no Bigorrilho. Seu requinte e simpatia reforça o privilégio de poder dar uma volta com o cachorro sem preocupação, ir a pé para o trabalho ou dar uma volta no shopping a qualquer hora do dia. A região, que já levou o título de espaço que melhor proporciona qualidade de vida aos seus moradores, reforça a ideia de que a qualidade de vida é algo que está intimamente ligado a região que você habita.

