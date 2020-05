Por ordem de Silvio Santos, Lívia Andrade deixa 'Triturando', do SBT

247 - Lívia Andrade anunciou em vídeo que deixa o programa 'Triturando', do SBT.

No vídeo, Lívia Andrade diz que foi triturada do programa e que está saindo por determinação de Silvio Santos, dono do SBT. "Sim, eu fui triturada do programa 'Triturando'. Não tenho uma emissora para chamar de minha. Ele tem. A emissora é dele, o programa é dele, ele faz o que quiser. Aceitem. É isso".

