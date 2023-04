Por que Elon Musk comemorou lançamento do Starship, foguete da SpaceX que explodiu no céu

Apoie o 247

ICL

247 - Na manhã de quinta-feira (20), o Starship, o gigantesco novo foguete da empresa SpaceX, de Elon Musk, explodiu durante o seu voo inaugural a partir da costa leste do Texas, nos Estados Unidos.

Felizmente, como o teste foi sem tripulação, ninguém ficou ferido. Após cerca de três minutos de voo, o maior foguete já desenvolvido começou a cair e foi destruído, informa a BBC News Brasil.

Apesar do acidente, a equipe da SpaceX considerou o lançamento um sucesso e está trabalhando para o próximo voo, revisando os dados coletados.

Elon Musk anunciou que a empresa tentará outro lançamento em alguns meses, e disse que aprendeu muito com este teste.

Antes do lançamento, o bilionário tentou moderar as expectativas, dizendo que apenas tirar o veículo do chão sem destruir a plataforma de lançamento seria "uma vitória".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.