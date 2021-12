Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), subiu no ringue para enfrentar o desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, em uma luta de MMA na madrugada deste domingo (12/12).

Os políticos já protagonizaram diversos conflitos, após Mirico ter feito críticas à gestão do prefeito da cidade, localizada a 150 km de Manaus. No entanto, a diferença entre eles parece ter sido resolvida em uma luta sem técnica, que ocorreu em uma quadra de esportes na cidade. As informações são do portal BNC.

Logo no início do embate de três rounds, Mirico deixou o prefeito atordoado com uma sequência de chutes, que o levou uma vez para o tatame. Apesar da ofensiva, Peixoto se levantou e continuou. No fim, foi apontado como o vencedor do embate.

PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

PUBLICIDADE